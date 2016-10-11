Путін і Ердоган пообіцяли поглиблювати військову співпрацю

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 04:58

Лідери Росії і Туреччини домовилися про посилення контактів у військовій і розвідувальній сферах за підсумками переговорів, що пройшли в Стамбулі.

Про це повідомляє BBC.

Російський президент Володимир Путін заявив також про домовленість з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом про необхідність надання гуманітарної допомоги сирійському місту Алеппо.

У свою чергу турецький лідер повідомив, що дві країни будуть спільно розробляти стратегію надання допомоги жителям Сирії, зокрема, в Алеппо.

"Наші відповідні відомства будуть обговорювати (взаємодію), зокрема, по лінії військових, по лінії розвідки, по лінії міністерства закордонних справ, здійснювати контакти, і в результаті буде обрано стратегію", - сказав Ердоган.

Крім того, Туреччина і Росія підписали міжурядову угоду про будівництво двох ліній газопроводу "Турецький потік" по дну Чорного моря.

Як відомо, відносини двох країн надзвичайно погіршилися після того як турецькі ВПС збили російський бойовий літак над турецько-сирійським кордоном в листопаді 2015 року.

Путін зазначив, що сторони домовилися і далі докладати зусиль для повної нормалізації двосторонніх зв'язків. Говорячи про турецьких партнерів, російський лідер назвав їх друзями.

У свою чергу Ердоган висловив упевненість, що процес нормалізації відносин між двома країнами продовжиться повним ходом.

Незважаючи на досягнуті домовленості, між Москвою і Анкарою зберігаються розбіжності з низки питань, в першу чергу щодо Сирії.

У той час як Росія надає всебічну підтримку сирійському президенту Башару Асаду, Туреччина неодноразово закликала до його відсторонення від влади, надаючи підтримку силам, що воював проти сирійських урядових військ.

Теми: Туреччина Росія Сирія
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