Біля Широкиного був важкий обстріл, багато військових поранено

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 10:24

Вранці 11 жовтня в зоні АТО на ділянці Водяне-Широкине стався важкий обстріл українських позицій, через що отримали поранення велика кількість українських бійців.

Про це повідомив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер, передає сайт 0629.

"За годину бойовики випустили близько 200 снарядів і мін з САУ, "Гвоздики", 120-мм і 82-мм, БМП, СПГ, гранатометів", - сказано у повідомленні.

 



За словами Кіндсфатера, обстріл на ділянці Водяне-Широкино не припиняється протягом останніх 3 днів.

Бойовики використовують різні види важких знарядь, включаючи систему "Град".

Волонтери, зокрема Галина Одноріг, стверджують, що у місцевому госпіталі наразі вже 11 поранених і вони продовжують надходити.

Як відомо, за минулу добу російсько-окупаційні війська із застосуванням важкого озброєння 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Теми: АТО Маріуполь бойові дії
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk11.10.2016 11:28
А ви далі виконуйте Мінськ.
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