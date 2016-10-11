ЗМІ: через зниклі документи у Києві на берегах Дніпра "забудовний хаос"

У Києві зникли проекти прибережних захисних смуг річки Дніпро у чотирьох районах: Оболонському, Подільському, Деснянському і Дніпровському.

Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми".

Вказується, що також відсутні оригінали рішень Київради щодо прибережних захисних смуг, в яких міститься інформація щодо точних координат, де починається захисна межа берега і як саме вона проходить.

"Оригінали зазначених документів відсутні в управлінні екології Департаменту благоустрою і збереження природного середовища Київської міської адміністрації. Саме цей департамент погоджує земельну документацію щодо відведення земельних ділянок, зокрема і на березі річки Дніпро", - сказано у сюжеті.

За словами представника управління екології Департаменту благоустрою КМДА Андрія Вергіліса, документи їм не були передані після ліквідації Державного управління екології, підпорядкованого Міністерству екології та земельних ресурсів. Ця установа була ліквідована 2013 року.

Міністерство екології інформувало програму "Схеми", що в їхньому архіві оригінали зниклих документів прибережних захисних смуг чотирьох районів Києва теж відсутні.

Водночас, Київський департамент земельних ресурсів, який готує проекти землеустроїв для відведення земельних ділянок у Києві, теж працює без документів прибережних захисних смуг, ухвалених Київрадою у 2007 та 2009 роках.

"Офіційно в Департамент земельних ресурсів таку документацію ніхто не передавав. У нас є офіційне звернення на Київраду. На жаль, у нас їх нема", – пояснив керівник Департаменту земельних ресурсів КМДА Олексій Поліщук.

У сюжеті журналісти наводять численні приклади проблемних забудов на берегах Дніпра у Києві, пов’язуючи забудовний хаос, зокрема, і з відсутністю у Києві документації, що визначає межі берегів, на яких не можна будувати.