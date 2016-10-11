Поліцейський у Кременці вимагав 10 тисяч за закриття справи

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 10:59

Один із керівників райвідділу поліції Кременця, що на Тернопільщині, вимагав 10 тисяч гривень у місцевого мешканця за закриття кримінального провадження щодо шахрайства.

Його викрили Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою поліції та військовою прокуратурою, повідомляє СБУ.

Оперативники спецслужби затримали здирника в особистому автомобілі під час передачі йому 8-ми тисяч гривень обіцяної "винагороди".

Військова прокуратура Тернопільського гарнізону проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Теми: поліція хабар корупція СБУ
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