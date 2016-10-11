Тепло киянам почнуть подавати з 12 жовтня – КМДА

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 13:29

Мер Києва Віталій Кличко розпорядився розпочати процес підключення до теплопостачання житлових будинків у столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Оскільки температура повітря знижується, і в наступні дні середньодобова температура буде нижчою за +8 градусів, ми вирішили, що вже необхідно розпочати подачу тепла в житлові будинки. Оскільки технологічний процес запуску системи потребує певного часу", - зазначив Кличко.

Згідно з повідомленням, заклади соціальної сфери - лікарні, поліклініки, школи, та дитсадки – підключати до теплопостачання в столиці розпочали з 10 жовтня.

"Підключення до тепла житлових будинків, відповідно до графіку, поданого ПАТ "Київенерго" та ТОВ "Єврореконструкція", мало початися 17 жовтня", - йдеться у повідомленні.

"Втім, за рішенням міської влади, теплопідприємства повинні розпочати подачу теплоносія в оселі киян з 12 жовтня", - повідомляє прес-служба.

Економічна правда

Теми: Київ теплокомуненерго
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