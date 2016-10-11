Порошенко розповів, як боротися із земельним рейдерством

565 переглядів
0
Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:35

Президент Петро Порошенко вважає, що прийнятий Радою закон щодо держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності покладе край земельному бандитизму.

Про це Порошенко сказав під час засідання Ради регіонального розвитку.

"Є категорично неприпустимими випадки земельного рейдерства, які ми спостерігали останнім часом", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що підпише відповідний закон цього тижня. "Сьогодні я отримаю із ВР відповідний закон і на цьому тижні підпишу його", - заявив президент.

Крім того, Порошенко дав відповідні доручення кільком міністрам для боротьби із рейдерством на селі.

"Мною надані доручення міністру внутрішніх справ, міністру аграрної політик та міністру юстиції, щоб ми повною мірою реалізували закон та зупинили схеми, які використовувалися для рейдерства", - сказав Порошенко.

Він також попросив долучитися до цього НАБУ.

Як відомо, 6 жовтня Рада прийняла зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності.

Українська правда

 

Теми: Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Порошенко: підприємці недостатньо підняли зарплату працівникам 11 жовтня 2016, 14:16
Порошенко: поки не планую оголошувати 7-му хвилю мобілізації 11 жовтня 2016, 13:57
В АП поки не отримували запрошення на саміт Нормандської четвірки 11 жовтня 2016, 12:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Олланд про Донбас: Спершу вибори, потім – контроль за кордоном
Порошенко: підприємці недостатньо підняли зарплату працівникам
Олланд про візит Путіна: Я не мав наміру його супроводжувати
Порошенко: поки не планую оголошувати 7-му хвилю мобілізації
Усі новини
Нобель-2016

Нобелівську премію з економіки дали за теорію контрактів

Фото

Двоє грузинських художників повертають життя осінньому листю