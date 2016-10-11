В СБУ заявили, що Росія хотіла розхитати Дніпро

СБУ затримала жителя Дніпра, який вів активну антиукраїнську пропаганду.

Про це повідомили в СБУ.

47-річний адміністратор однієї з інтернет-спільнот розповсюджував та репостив сепаратистські матеріали.

В СБУ вважають, що він діяв за завданням російських спецслужб.

Також він, згідно із повідомленням СБУ, пропагував входження Дніпропетровської області до складу Російської Федерації.

"Пропагандист "русского міра" інформував своїх кураторів про настрої серед населення та готовність до протестних акцій, пов’язаних із підвищенням тарифів на комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

Також він вивчав можливість організації проплачених російською стороною мітингів. Під час проведення обшуку співробітники спецслужби вилучили у нього телекомунікаційне обладнання з доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Українська правда