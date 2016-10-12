На допит в ФСБ викликають чотирьох членів Меджлісу

00
0
Середа, 12 жовтня 2016, 03:50

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял повідомив, що його, а також ще трьох членів Меджлісу викликали на допит в ФСБ у справі Ільмі Умерова.

Про це він написав на сторінці в Facebook.

"Членам Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, Еміне Авамілєву, Ленмару Юнусову, Мустафі Маушеву вручили повістки про виклик на допит до слідчого УФСБ Ігорю Скрипці у справі Ільмі Умерова в якості свідків", - відзначив він.

Як відомо,  12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Теми: Меджліс
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Проти члена Меджлісу Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу 12 жовтня 2016, 01:45
Справа Чийгоза: Пошуком "потерпілих" у Києві займаються "компетентні органи" 9 жовтня 2016, 13:27
Справа Чийгоза: Адвокат шукатиме "потерпілого" у Києві 8 жовтня 2016, 15:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Глава АП: У Харкові зберігається загроза дестабілізації ситуації
Конкурсна комісія обрала Горгана губернатором Київщини
ГПУ повідомила про підозру меру Бучі та секретарю міськради
Український безвіз не винесли на затвердження Європарламенту в жовтні
Усі новини
Нобель-2016

Нобелівську премію з економіки дали за теорію контрактів

Не бійтеся невдач

Поради від автора бестселера про емоційний інтелект