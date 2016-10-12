Місія ОБСЄ зафіксувала 335 вибухів на Донбасі 10 жовтня

Експерти моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 329 вибухів у Донецькій та 6 вибухів – у Луганській області 10 жовтня.



Про це йдеться в звіті місії, оприлюдненому 11 жовтня.



"СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області 10 жовтня, в тому числі 329 вибухів порівняно зі 127 вибухами 9 жовтня", – йдеться в документі.



У Луганській області СММ занотувала менше порушень режиму дотримання тиші протягом дня – включаючи 6 вибухів 10 жовтня за порівнянні з 47 вибухами 9 жовтня.



Зазначається, що місія продовжує спостерігати за процесом розведення військ поблизу Станиці Луганській, Золотого та в районі Петрівського, як це передбачено рамковою угодою тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі від 21 вересня.



Водночас експерти вказують, що були обмежені в доступі в усіх 3 районах розведення сил.