Місія ОБСЄ зафіксувала 335 вибухів на Донбасі 10 жовтня

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Середа, 12 жовтня 2016, 11:30

Експерти моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 329 вибухів у Донецькій та 6 вибухів – у Луганській області 10 жовтня.

Про це йдеться в звіті місії, оприлюдненому 11 жовтня.

"СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області 10 жовтня, в тому числі 329 вибухів порівняно зі 127 вибухами 9 жовтня", – йдеться в документі.

У Луганській області СММ занотувала менше порушень режиму дотримання тиші протягом дня – включаючи 6 вибухів 10 жовтня за порівнянні з 47 вибухами 9 жовтня.

Зазначається, що місія продовжує спостерігати за процесом розведення військ поблизу Станиці Луганській, Золотого та в районі Петрівського, як це передбачено рамковою угодою тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі від 21 вересня.

Водночас експерти вказують, що були обмежені в доступі в усіх 3 районах розведення сил.

Теми: Донбас тероризм ОБСЄ
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