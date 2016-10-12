Стихія в Одесі вбила вже двох людей

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Середа, 12 жовтня 2016, 18:28

Один з постраждалих в результаті падіння гілки під час шторму в Одесі в середу – 45-річний чоловік помер у лікарні.

Про це повідомила журналістам прес-секретар Одеської міськради Наталія Мальцева, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, кількість загиблих збільшилася до двох осіб.

Крім того, зросла кількість постраждалих. Ще один чоловік був госпіталізований з вулиці Балківській після падіння гілки. В даний час в лікарнях залишаються три людини, ще одного з постраждалих медики відпустили додому.

Мерія звернулася до одеситів з проханням утриматися від виходу з дому і в четвер. Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 13 жовтня 2016 року по Одесі та місцями по області збережуться вночі пориви південно-східного, вдень – північно-західного вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці по Одесі та місцями по області очікується сильний дощ. Температура вночі та вдень 9-11ºС.

"У зв'язку зі складними погодними умовами, одеська мерія в черговий раз переконливо просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки по місту, особливо осіб похилого віку, дітей і вагітних жінок. Прохання бути гранично уважними, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів", – йдеться в повідомленні міськради.

Як відомо, в Одесі та Одеській області на середу оголошено штормове попередження, спостерігається сильний дощ, північно-східний вітер 19-24 м/с, з поривами до 25-27 м/с. Температура вночі і вдень +11-13°С.

В результаті сильного вітру з ранку в місті падають дерева, впали два підйомних крани. У першій половині дня в результаті падіння дерев загинула 79-річна жінка.

При цьому в південних районах Одеської області через сильний дощ підтоплює будинки. Там працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Теми: Одеса стихійне лихо погода
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