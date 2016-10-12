ПАРЄ: Дії Росії загрожують існуванню кримськотатарської громади

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Середа, 12 жовтня 2016, 23:46

Парламентська асамблея Ради Європи визнає, що дії проросійської влади у Криму загрожують існуванню кримськотатарської громади.

Про це йдеться в резолюції ПАРЄ, ухваленій у середу.

"Кримські татари, після нещодавнього рішення Верховного суду РФ про заборону Меджлісу та його місцевих осередків, втратили своє традиційне демократичне представництво. Татарські ЗМІ і мусульманська релігійна практика татар також опинились під тиском", - зазначається у документі.

"Сукупний ефект цих репресивних заходів є загрозою для самого існування татарської громади як окремої етнічної, культурної та релігійної групи", - вважають у ПАРЄ.

Окрім того того, у відповідності з повідомленнями авторитетних міжнародних неурядових організацій (зокрема, Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch та інші), є свідчення порушень Конвенції щодо неприпустимості расової дискримінації щодо кримських татар.

"РФ не забезпечує право кримських татар на рівність перед законом, а також права на безпеку та захист від насилля з боку держави, права на свободу переміщення, свободу думки та віросповідання, на свободу вираження думки, на об’єднання та на мирне зібрання", - сказано у резолюції.

Такі порушення, на думку членів ПАРЄ, підтверджуються випадками зникнення кримських татар, забороною в’їзду лідерів кримських татар до Криму, втручанням у релігійні практики, забороною кримськотатарських медіа та Меджлісу, визнаного найвищого органу кримських татар.

Українська правда

Теми: ПАРЄ кримські татари
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