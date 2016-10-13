У 2016 році в Україні зафіксовано 777 випадків торгівлі людьми

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Четвер, 13 жовтня 2016, 13:24

Міжнародні організації за 9 місяців 2016 року зафіксували 777 випадків торгівлі людьми в Україні.

Про це на прес-конференції заявила народний депутат від фракції БПП Ірина Луценко, повідомляє "Укрінформ".

"Міжнародні організації зафіксували за 9 місяців 2016 року 777 випадків постраждалих від торгівлі людьми", – сказала вона.

Для порівняння парламентарій навела дані за попередні роки, згідно з якими протягом всього 2012 року було зафіксовано 945 випадків торгівлі людьми, 2013 року – 929, 2014 року – 903, 2015 року – 740 випадків.

Луценко запевнила, що українське національне законодавство у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми є одним із найкращих у Європі, проте лише одного ухвалення законів замало.

Вона пов'язує високий рівень злочинів з торгівлі людьми зі складною ситуацією всередині країни, з "майже військовим станом".

Теми: права людини
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