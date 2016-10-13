В Росії очікують, що санкції діятимуть ще 3 роки

Уряд Росії готуючи бюджет на 2017-2019 роки передбачив збереження санкцій.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

"Також ми виходили з припущення про ймовірність збереження санкцій і заходів, які ми приймали у себе протягом усіх трьох років, протягом терміну бюджетного прогнозування", - додав Медведєв.

За словами Медведєва російський уряд очікує, що вже в наступному році з'являться ознаки не тільки відновлення, але і зростання економіки РФ.

Як відомо, міжнародні санкції щодо Росії, що почали застосовуватися у 2014.

Окрім ЄС та США санкції ввели Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, загалом — 41 країна, включно з Україною. У відповідь Росія запровадила власні антисанкційні заходи.