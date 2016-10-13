В Росії очікують, що санкції діятимуть ще 3 роки

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Четвер, 13 жовтня 2016, 14:08

Уряд Росії готуючи бюджет на 2017-2019 роки передбачив збереження санкцій.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

"Також ми виходили з припущення про ймовірність збереження санкцій і заходів, які ми приймали у себе протягом усіх трьох років, протягом терміну бюджетного прогнозування", - додав Медведєв.

За словами Медведєва російський уряд очікує, що вже в наступному році з'являться ознаки не тільки відновлення, але і зростання економіки РФ.

Як відомо, міжнародні санкції щодо Росії, що почали застосовуватися у 2014.

Окрім ЄС та США санкції ввели Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, загалом — 41 країна, включно з Україною. У відповідь Росія запровадила власні антисанкційні заходи.

Теми: Росія санкції Європа
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Коментарі — 2
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IP: 193.104.208.---Loz_Ko13.10.2016 15:34
Це через три роки роССкіє покинуть окупований Крим і східні райони України і почнуть виплачувати репарації. Схоже на Расєі захотіли глибоко в лайно пірнути перед розплатою.
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IP: 194.44.160.---Семенен13.10.2016 14:14
То ще три роки росіяни будуть мучити Крим?
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