Комуністку Александровську випустили із СІЗО

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Четвер, 13 жовтня 2016, 15:06

Апеляційний суд Харківської області змінив запобіжний захід екс-нардеці від Компартії України Аллі Александровській, підозрюваній у сепаратизмі.

Про це повідомив її адвокат Олександр Пастернак, передає Інтерфакс-Україна.

"Суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носіння електронного браслета. Алла Олександрівна була звільнена з-під варти в залі суду", - сказав адвокат.

При цьому він не зміг сказати, на підставі чого суд погодився пом'якшити міру запобіжного заходу його підзахисної.

"Мотиви рішення поки невідомі. Була оголошена тільки резолютивна частина. Мотивувальна буде протягом 5 днів", - сказав Пастернак.

Він також повідомив, що захист мотивував своє клопотання про пом'якшення запобіжного заходу відсутністю ризиків щодо того, що Александровська сховається від слідства або буде намагатися на нього впливати, а також істотним погіршенням її стану здоров'я.

Як повідомлялося, 28 червня стало відомо, що Аллу Александровську затримали. Їй інкримінують ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

29 червня в СБУ підтвердили, що правоохоронці затримали Александровську, а її син Олександр, який переховується у РФ, йому повідомили про підозру і оголошений у розшук.

"Співробітники СБУ отримали інформацію, що представники забороненої в країні комуністичної партії, зокрема колишній народний депутат від КПУ Алла Александровська, і її син Олександр, який переховується в Росії, намагаються підкупити керівництво та депутатів місцевих рад регіону для прийняття на сесіях звернень до парламенту і президента щодо змін до Конституції з питань федералізації. За підписи під документом комуністи пропонували $9 тис. У той же час, за оперативними даними, ФСБ виділила на підкуп депутатів у кілька разів більшу суму, але комуністи надали значну частину грошей", - заявили в СБУ.

30 червня Київський райсуд Харкова заарештував Александровську на 60 днів без можливості внесення застави.

Теми: сепаратизм КПУ Харків
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Коментарі — 4
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IP: 176.117.80.---av2513.10.2016 15:29
Эта сучка, естественно, свалит куда подальше, я не живодёр, не хвашист, но(прости меня господи) желаю ей что бы благополучно доехала до кладбища, братва ей поможет.
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IP: 213.227.214.---hobit13.10.2016 15:18
мрази порешали...
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IP: 5.105.153.---farabundo13.10.2016 15:17
а зря...! Пусть дальше "трудится" на благо сепаратизма?!
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IP: 46.200.99.---sensor+213.10.2016 15:03
Импотенты.
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