У штабі АТО спростували заяву бойовиків про збитий вертоліт

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Четвер, 13 жовтня 2016, 17:33

В штабі АТО спростовують поширювану ЗМІ бойовиків та російськими медіа інформацію про нібито використання українськими військовими військової авіації на Донбасі.

Про це "Українській правді" заявив у четвер речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Заяви Захарченка про начебто збитий вертоліт це провокація. Ця інформація не відповідає дійсності. Він це сам прекрасно знає, але навмисно робить такі заяви", – зазначив полковник.

"Наші гелікоптери якщо і прибувають до зони АТО, то це відбувається лише за необхідністю швидкого транспортування до лікувальних закладів наших поранених бійців. Це транспортні гелікоптери. Просто фізично збити бойовий вертоліт, який відсутній у повітряному просторі, неможливо", – наголосив Лисенко.

Раніше ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко звинуватив сили АТО в порушенні "мінських угод", заявивши, що під час недавніх боїв ЗСУ "атакували позиції ДНР з використанням бойового вертольота".

"Нещодавно була спроба атакувати нас із вертольота. Вона закінчилася невдало. Вертоліт отримав пошкодження і приземлився на території, підконтрольній Україні", – цитують Захарченка ЗМІ сепаратистів.

Також ватажок бойовиків стверджує, що у середу "українські силовики спробували прорвати лінію оборони ДНР в районі сіл Комінтернового і Ленінського".

Речник АТО також спростував цю інформацію:

"Абсолютна брехня. Ми залишаємося на своїх позиціях. За знаходженням українських підрозділів дуже уважно спостерігає міжнародна місія ОБСЄ. Якби були якісь порушення, вони б одразу в своїх звітах про це вказали", – сказав Лисенко.

В свою чергу він нагадав, що саме бойовики в останні дні збільшили кількість обстрілів у зоні АТО, зокрема на маріупольскому напрямку.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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