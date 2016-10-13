В Одесі люди пересуваються на човнах, багато повалених дерев

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Четвер, 13 жовтня 2016, 18:07

Одеса потерпає від наслідків шторму й буревію, вулиці затоплено, рух ускладнено.

На Дерибасівській вичерпують воду із закладів.

Серйозні наслідки шторму – біля Канатної вулиці: Велике дерево впало на паркан, стовпи огорожі з вапняку не витримали й розсипали – дерево завалилося на дах припаркованого біля тротуару вантажного автомобіля.

 

При падінні крона зачепилася за дроти, і під вагою дерева на кузов тієї ж вантажівки впав чавунний стовп. Крім того, поруч постраждало ще кілька дерев. Одне з них, вирване з коренем, також лягло на контактні дроти.

 

У результаті злив Пересип затопило й знеструмило.

Рух на селище Котовського і з селища ускладнено і здійснюється вулицею Чорноморського козацтва, повідомляє "Думская".

На вулиці Отамана Головатого стоїть вода, бо комунальники через обірвані дроти не можуть запустити насоси й відкачати воду.

 

Деякі місцеві жителі пересуватися на надувних човнах – хто в магазин, хто на роботу.

 

Двори з боку вулиці Чорноморського Козацтва також підтоплено. Через обрив дротів не ходить "очеретяний" трамвай.

 

На Старосінній площі гілками засипало новий фонтан – і відомі скульптури дельфінів визирають із листя.

 

На вулиці Одарія повалило величезні тополі у дворах.

 

На проспекті Маршала Жукова,10/7, від падіння дерева постраждав ларьок "Шинок".

 

Військовослужбовці Військово-морських сил України активно допомагають ліквідувати наслідки негоди в Одесі.

 

Не зачепило дерева й споруди залишилися на Куликовому полі, Приморському бульварі, у районі Потьомкінських сходів і Думської площі.

Як відомо, Одесу другий день штормить і заливає дощами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 жовтня в результаті стихії померли три людини.

Теми: Одеса стихійне лихо погода
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