"Суд" Криму заарештував кримських татар, затриманих 12 жовтня

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 00:28

Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці для п'ятьох кримських татар, затриманих 12 жовтня.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на сторінці в Facebook.

"До 11 грудня 2016 року Абдулаєву Теймуру обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Він буде перебувати в Сімферопольському СІЗО!", - написав він.

Курбедінов зазначив, що суддя отримав від нього відведення, яке не було задоволено.

"На відведення суддя сильно образився і не дав мені разом з колегами ознайомитися з матеріалами справи. Постанова і дії судді будуть оскаржуватися", - повідомив адвокат.

Він також зазначив, що під час судового засідання зал був заповнений російськими ЗМІ: НТВ, "Міллет", Крим, Росія 24 і інші.

"Не думаю, що ці канали покажуть виступи адвокатів і їх підзахисних. Вже уявляю, в якому світі всі будуть виставлені", - написав Е.Курбедінов.

Пізніше адвокат Едем Смедляєв повідомив, що Джемаденова Еміля "суд" також заарештував на два місяці.

"Джемаденову Емілю обрали запобіжний захід до 11 грудня 2016 року. Він буде міститися в сизо 1 м.Сімферополя", - написав він.

Нагадаємо, в результаті обшуків у будинках кримських татар у Криму в середу, 12 жовтня, було затримано 5 осіб.

Теми: анексія кримські татари
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