У Криму "суд" визнав представницю Меджлісу винною в адмінправопорушенні

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 13:17

У анексованому Криму російський "суд" визнав керівника управління Меджлісу з питань освіти Еміне Авамілєву винною в "адміністративному правопорушенні" і присудив штраф розміром у 750 рублів.

Про це 14 жовтня у Facebook повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

"Суддя Атаманюк довго думала у нарадчій кімнаті, але все-таки визнала Еміне Авамілєву винною у скоєнні адмінправопорушення і присудив штраф 750 рублів", – повідомив він.

 

Як відомо, раніше Бахчисарайський районний "суд" визнав винними в адміністративному порушенні інших членів Меджлісу і присудив їм штраф.

Членів Меджлісу звинуватили у порушенні ст.20.28 "Організація діяльності суспільного або релігійного об'єднання, щодо якого прийнято рішення про призупинення його діяльності".

"Суд" продовжить розгляд справ членів: Мустафи Маушева - 20 жовтня, Ділявера Акієва - 24 жовтня.

Теми: Крим суд анексія
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