Розвідка: Біля Горлівки та Макіївки "Гради", бойовики готуються до вищої бойової готовності

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 14:11

У районах н.п.Горлівка та Макіївка (Донецька обл.) зафіксовано наявність танків, артилерійських систем та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України 14 жовтня. 

Українська сторона надала відповідну інформацію представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

За даними ГУР,  також командування ЗС РФ продовжує матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих з’єднань і частин 1 та 2 АК з території Росії.

"До станції Ровеньки переміщено сім цистерн з пально-мастильними матеріалами (350 тонн)", - повідомили у розвідці.

Протягом доби зусилля противника зосереджувались на підтриманні боєготовності військ.

"До вищого ступеня бойової готовності приводились чергові розрахунки ППО 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - зазначено у повідомленні розвідки. 

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя Мінські угоди
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IP: 141.0.13.---Максим Вельчинский14.10.2016 15:54
Будут "поздравлять"? когда ж они угомонятся...
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