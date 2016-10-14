Розвідка: Біля Горлівки та Макіївки "Гради", бойовики готуються до вищої бойової готовності

У районах н.п.Горлівка та Макіївка (Донецька обл.) зафіксовано наявність танків, артилерійських систем та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України 14 жовтня.

Українська сторона надала відповідну інформацію представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

За даними ГУР, також командування ЗС РФ продовжує матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих з’єднань і частин 1 та 2 АК з території Росії.

"До станції Ровеньки переміщено сім цистерн з пально-мастильними матеріалами (350 тонн)", - повідомили у розвідці.

Протягом доби зусилля противника зосереджувались на підтриманні боєготовності військ.

"До вищого ступеня бойової готовності приводились чергові розрахунки ППО 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - зазначено у повідомленні розвідки.

Українська правда