У п'ятницю бойовики відкривали вогонь вже 21 раз – штаб

З опівночі до 18.00 14 жовтня зафіксовано 21 випадок порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулося 16 обстрілів.

"Ворог не припиняє застосовувати важке озброєння. Під вогнем артилерії калібру 122мм опинились позиції сил АТО в районах Широкіного, Лебединського, Водяного та Павлопіля. Також тут неодноразово противник використовував вогонь мінометів калібру 120мм. Українські позиції в Талаківці теж зазнали обстрілів з мінометів того ж калібру, а у Мар’їнці та Красногорівці – окупанти вели вогонь з озброєння танку, БМП та мінометів", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку з боку бойовиків відбулось 4 провокації сил АТО. Зокрема у напрямку Новоолександрівки з використанням гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку зафіксовано 1 обстріл. В Авдіївці противник застосував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю.

Українська правда