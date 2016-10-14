Учасники "Маршу нації" застосували піротехніку біля Лаври

00
0
П'ятниця, 14 жовтня 2016, 19:34

Учасники ходи "Марш нації" застосували піротехнічні засоби біля Києво-Печерської Лаври.

Як передає УНІАН, активісти вигукують: "Українській нації - українську церкву!".

Колону супроводжує автомобіль з гучною аудіосистемою, з якої лунає патріотична рок-музика.

Активісти викрикують гасла: "Наша славна Батьківщина - це велика Україна", "Не відступати і не здаватись!", "Наша доля у наших руках - велична втіха в запеклих боях" та інші.

Ходу супроводжує велика кількість співробітників Національної гвардії і Національної поліції.

У ході беруть участь близько 5 тисяч активістів Громадянського корпусу "Азов", громадської організації "С14", Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Теми: Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Києві розпочався другий марш - з прапорами "Азова" і "Правого сектора" 14 жовтня 2016, 18:11
Києвом пройшов "Марш слави героїв" 14 жовтня 2016, 17:58
Під посольством РФ у Києві відбулися дві акції: "спалили" Путіна 14 жовтня 2016, 16:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко закликає світ не бути наївним і продовжувати санкції
У п'ятницю бойовики відкривали вогонь вже 21 раз – штаб
У Меркель заявили: Питання саміту "нормандської четвірки" досі відкрите
Міятович: Винні у вбивстві Шеремета мають бути покарані
Усі новини
Корисні посилання тижня

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги

Інтерактивна карта

Як обрати найкращу школу для дитини