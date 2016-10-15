Росія намагається створити враження, що готова до ядерної війни - ЗМІ

Нинішнє кремлівське керівництво створює враження, що насувається масштабна війна зі Сполученими Штатами, у тому числі, із застосуванням ядерної зброї.

До такого висновку дійшов журналіст телеканалу ABC News у Москві Патрік Рівелл, який зібрав щонайменше сім доказів цій версії, пише Укрінформ.

"З досягненням найвищого рівня напруженості у відносинах між РФ і США з часів холодної війни, з'явилися тривожні ознаки з боку Москви, які свідчать, що країна готова до війни", - пише автор у публікації, що вийшла на сайті телеканалу в п'ятницю.

Хоча майже ніхто з експертів не вважає, що Кремль насправді готується до військового конфлікту зі США, мають місце деякі речі, які зробила Росія, щоб створити враження, що війна насувається, йдеться у матеріалі.

Мірою того як протистояння між США і Росією погіршилося в сирійському питанні, а також на тлі чуток, що Вашингтон може розпочати авіаудари по сирійських урядових силах, контрольовані державою російські ЗМІ вже не стримують себе. Вони проводять опитування росіян, чи готові вони до ядерної війни? Якщо таке раптом станеться, кожен повинен знати, де розташоване бомбосховище, цитує автор російський телеканал НТВ.

Ведучий Дмитро Кисельов розповів, як три російських ракетних фрегати відправились у Сирію, щоб запобігти можливим повітряним ударам США по сирійських військових цілях, натякнувши, що ракетоносці здатні нести ядерні заряди, підкреслюється в публікації.

Ще одним доказом нібито підготовки РФ до війни стало проведення масштабних навчань цивільної оборони із залученням 40 млн людей по всій країні, які передбачають дії у ядерній війні. "Тривожною ознакою" називається також публічне роз'яснення міноборони Росії про те, як країна функціонуватиме під час війни, та які державні органи візьмуть на себе командування.

Цього тижня Росія розгорнула ракети, здатні переносити ядерні заряди, в Калінінградській області у відповідь на "створення протиракетного щита США у Східній Європі". Розгортання відбулося значно раніше, ніж очікувалося, що, на думку аналітиків, пов'язано з бажанням Кремля побрязкати зброєю на тлі протистояння в Сирії.

Росія також цього тижня провела ряд випробувань міжконтинентальних балістичних ракет, запускаючи по три ракети на день, у тому числі з підводних човнів в районі Тихого океану. Одночасно з цим, російський телеканал (НТВ) попередив людей про необхідність знайти найближчий притулок від радіоактивних опадів. У сюжеті багато росіян не сприймають цю загрозу серйозно, водночас багато уявляють собі більш реалістичну картину про те, як треба діяти та знайти бомбосховище, пише автор публікації.