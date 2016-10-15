У Києві дружину бізнесмена викрали й вимагали викуп – СБУ

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Субота, 15 жовтня 2016, 13:06

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією звільнили дружину київського бізнесмена, викрадену для викупу учасниками організованого угруповання.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що зловмисники викрали жінку з-під власного будинку та п’ять днів утримували в орендованій квартирі.

 
Фото СБУ

За звільнення дружини вони вимагали від підприємця 150 тисяч доларів США.

Співробітники спецслужби затримали трьох учасників угруповання поблизу одного з ринків у Дніпровському районі столиці під час отримання всієї суми викупу. Правоохоронці звільнили заручницю та повернули її до родини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 та ст. 189 Кримінального кодексу України.

Трьох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для затримання решти встановлених учасників організованого угруповання.

Українська правда

Теми: СБУ
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