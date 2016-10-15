У Києві дружину бізнесмена викрали й вимагали викуп – СБУ
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією звільнили дружину київського бізнесмена, викрадену для викупу учасниками організованого угруповання.
Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що зловмисники викрали жінку з-під власного будинку та п’ять днів утримували в орендованій квартирі.
За звільнення дружини вони вимагали від підприємця 150 тисяч доларів США.
Співробітники спецслужби затримали трьох учасників угруповання поблизу одного з ринків у Дніпровському районі столиці під час отримання всієї суми викупу. Правоохоронці звільнили заручницю та повернули її до родини.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 та ст. 189 Кримінального кодексу України.
Трьох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для затримання решти встановлених учасників організованого угруповання.
Українська правда