Розвідка: Дії Збройних сил РФ у Криму загрожують повторенням трагедії МН17

Дії протиповітряної оборони ЗС РФ на території окупованого Криму над акваторією Чорного моря створюють небезпеку міжнародному авіаційному сполученню та загрожують можливим повторенням трагедії малазійського "Боїнга" рейсу МН17.

Про це 15 жовтня заявили у Головному управління розвідки Міноборони України.

"14 жовтня угруповання протиповітряної оборони ЗС РФ на території окупованого Криму було приведено у повну бойову готовність. По тривозі піднято підрозділи 31 дивізії протиповітряної оборони (Севастополь), 37 змішаного авіаційного полку (Гвардійське) та 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 4 армії ВПС і ППО Південного військового округу ЗС РФ", - зазначили у ГУР.

За даними розвідки, бойові розрахунки радіотехнічних підрозділів 3 радіотехнічного полку (Севастополь), розгорнутих на мисі Тарханкут, мисі Фіолент, горі Ай-Петрі, у районах міст Джанкой, Керч, Феодосія, здійснювали виявлення та супроводження повітряних цілей, передачу цілевказівок дивізіонам зенітно-ракетних комплексів та наведення винищувальної авіації.

"Екіпажі літаків Су-30 та розрахунки зенітно-ракетних комплексів відпрацювали перехоплення та умовне знищення повітряних цілей", - повідомили у розвідці.

За твердженням ГУР, проведення зазначених заходів загрожує можливим повторенням трагедії малазійського "Боїнга" рейсу МН17, який був збитий російським комплексом "Бук" у липні 2014 року над Донбасом.

Українська правда