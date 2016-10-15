Порошенко поговорить з Меркель і Олландом про "нормандську" зустріч

Україна готова до зустрічі в "нормандському форматі" за умови, що будуть напрацьовані її порядок денний і проекти рішень.

Про це заявив президент Петро Порошенко на брифінгу в Харкові в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми постійно підкреслюємо, що ми готові до цієї зустрічі, але ключова позиція, щоб це не була зустріч заради зустрічі. Нам потрібно напрацювати порядок денний і проекти рішень", - сказав Порошенко.

Він повідомив, що в найближчі два дні має намір обговорити це питання з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

"Завтра (у неділю) або в понеділок вранці відбудеться телефонна розмова з канцлером Німеччини і президентом Франції і, якщо ми бачимо перспективу, то ми готові в будь-який час зібрати цю зустріч, якщо Росія буде готова виконувати зобов'язання, які взяла на себе в пакеті з безпеки", - сказав Порошенко.

Він підкреслив також, що вважає неприпустимим вихід України з мінського процесу.

"Якщо хтось, свідомо чи несвідомо працюючи на країну-агресора, наполягає, щоб Україна самостійно ініціювала вихід з Мінського процесу, так це ж те, чого тільки і чекають росіяни: мовляв, подивіться, вони (Україна - ІФ) не виконують домовленості, вони безвідповідальні. І тоді - давайте знімати санкції з Росії, давайте не притягувати її до відповідальності... Це глухий кут", - сказав Порошенко.

"На сьогоднішній день я твердо переконаний, що потужною мотивацією для того, щоб тримати Росію за столом переговорів і забезпечувати сценарій, коли вона (РФ) буде виконувати взяті на себе зобов'язання, - є нормандський формат і мінський процес", - підсумував президент.

Він також повідомив, що Україна зацікавлена в залученні до переговорного процесу США за умови, що Росія залишиться за столом переговорів.