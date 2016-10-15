Зустріч Керрі та Лаврова щодо Сирії: Шукатимуть вихід далі

Переговори щодо Сирії, які проходили 15 жовтня у Лозанні, закінчилися без чітких результатів.

Як повідомляє Німецька хвиля, переговори, які тривали 4,5 години, завершилися без будь-якого фінального документа.

Переговорам передувала 40-хвилинна розмова держсекретаря США Джона Керрі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Також Керрі приватно зустрівся з саудівським главою МЗС Аделем аль-Джубейром.

"Ми працюємо дуже напружено", - сказав Керрі журналістам за присутності восьми інших дипломатів.

Також Керрі охарактеризував дані переговори як "дуже виважену дискусію" після довгої паузи.

"Були деякі складні моменти, коли було очевидне напруження, але всі були конструктивними", - зазначив держсекретар США про зустріч, на якій були присутні представники давніх опонентів на Близькому Сході - Тегерана та Ріяда.

Підходів до преси Лаврова не планується, повідомляє "Інтерфакс".

"Є кілька ідей, які сьогодні обговорювали в цьому колі, що представляє досить впливові країни, які можуть впливати на ситуацію, домовилися, що продовжимо контакти в найближчі дні в розрахунку на певні домовленості, які допоможуть просувати врегулювання", - сказав Лавров, повідомляє ТАСС.

За даними Лаврова, учасники переговорів висловилися за початок політичного процесу щодо Сирії "якомога швидше".

Як відомо, двостороння зустріч щодо Сирії між держсекретарем США Джоном Керрі та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відбувалася 15 жовтня у швейцарській Лозанні. За інформацією Reuters, переговори відбуватимуться за участю міністрів закордонних справ з Туреччини, Саудівської Аравії, Катару, Ірану, Йорданії та Єгипту.