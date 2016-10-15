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Встреча Керри и Лаврова по Сирии: Будут искать выход дальше

Суббота, 15 октября 2016, 22:53

Переговоры по Сирии, которые проходили 15 октября в Лозанне, закончились без четких результатов.

Как сообщает Немецкая волна, переговоры, которые длились 4,5 часа, завершились без какого-либо финального документа.

Переговорам предшествовала 40-минутная беседа госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также Керри частно встретился с саудовским главой МИД Аделем аль-Джубейрой.

"Мы работаем очень напряженно", - сказал Керри журналистам в присутствии восьми других дипломатов.

Также Керри охарактеризовал данные переговоры как "очень взвешенную дискуссию" после долгой паузы.

"Были некоторые сложные моменты, когда было очевидно напряжение, но все были конструктивными", - отметил госсекретарь США о встрече, на которой присутствовали представители давних оппонентов на Ближнем Востоке - Тегерана и Рияда.

Подходов к прессе Лаврова не планируется, сообщает "Интерфакс". 

"Есть несколько идей, которые сегодня обсуждали в этом кругу, что представляет достаточно влиятельные страны, которые могут влиять на ситуацию, договорились, что продолжим контакты в ближайшие дни в расчете на определенные договоренности, которые помогут продвигать урегулирование", - сказал Лавров, сообщает ТАСС.

По данным Лаврова, участники переговоров высказались за начало политического процесса по Сирии "как можно быстрее".

Как известно, двусторонняя встреча по Сирии между госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым проходила 15 октября в швейцарской Лозанне. По информации Reuters, переговоры будут проходить с участием министров иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Катара, Ирана, Иордании и Египта.

Темы: СирияРосcияСШАвойна
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