На Донеччині біля магазину підірвали гранату: троє поранених

721 перегляд
0
Субота, 15 жовтня 2016, 23:20

Внаслідок вибуху гранати у с. Олексієво-Дружківка (Донецька обл.) постраждали три людини.

Про це ввечері 15 жовтня повідомили в управлінні Нацполіції у Донецькій області.

Повідомляється, що невідомий чоловік кинув гранату у бік людей, що стояли біля магазину. Постраждалі - двоє чоловіків та жінка - госпіталізовані з осколковими пораненнями ніг, живота та шиї. 

"Підривник намагався втекти, але був затриманий поліцейськими та доставлений до Дружківського відділення поліції", - зазначили в НП.

Теми: Донбас зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Мар'їнці після нічного обстрілу пошкоджено 5 будинків 15 жовтня 2016, 16:28
Бойовики готуються до зими і тримають "Гради" біля Горлівки та Луганська 15 жовтня 2016, 14:58
Порошенко прибув до зони АТО 15 жовтня 2016, 14:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко: "Сірі кардинали" Путіна причетні до спроб створити "ХНР"
Порошенко призначив керівника ГУР заступником глави АП
Комплектування армії залишиться змішаним – Муженко
Журналісти показали, як бойовики імітують обстріли з боку сил АТО
Усі новини
Книги

Майже доросла література. 9 цьогорічних книжок для підлітків

Доктрина Обами

10 думок президента США про економічну політику