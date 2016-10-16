В ПРООН обіцяють і далі підтримувати відновлення Донбасу - Жебрівський

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Неділя, 16 жовтня 2016, 01:33

Представники ПРООН запевнили, що й надалі будуть підтримувати відновлення Донбасу.

Про це на сторінці в Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, в ході зустрічі з делегацією ООН на чолі з помічником Генерального секретаря ООН і заступником адміністратора Програми розвитку ООН Джихан Султаноглу обговорювалися проблеми відновлення приватного житла і розмінування звільнених територій Донецької області.

"аручився підтримкою ПРООН щодо організації стажування керівників новостворених громад Донеччини закордоном", - написав Жебрівський.

Він зазначив, що з бюджету на проект цього стажування в 2017 році планується виділити 1 млн гривень.

"Домовились і щодо участі структур ООН у Економічному форумі "Відкритий Донбас", який 1 грудня цього року відбудеться у Краматорську.", - додав Жебрівський.

Теми: Жебрівський Донбас
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