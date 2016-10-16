Меркель хоче значно підвищити витрати на оборону Німеччини

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Неділя, 16 жовтня 2016, 07:42

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу, 15 жовтня, оголосила про перманентне підвищення витрат на оборону.

Про це повідомляє DW.

За словами Меркель, йдеться про понад 20 млрд євро додаткових витрат. Оборонний бюджет Німеччини в 2016 році становить 34,3 мільярда євро, тобто 1,2% від внутрішнього валового продукту країни.

Нещодавно президент США Барак Обама звернув увагу на нерівномірність витрат союзниками по НАТО у витратах на оборону. Зокрема США витрачають на оборону 3,4 відсотка ВВП в той час, як більшість інших країн НАТО витрачають менше двох відсотків - рекомендованого рівня витрат для члена НАТО. 

"Щоб з 1,2 відсотка піднятися до двох відсотків, ми повинні сильно підвищувати бюджет (оборонного відомства)", - сказала Меркель.

Теми: Німеччина
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