Австралійський художник намалював мурал в Авдіївці, щоб привернути увагу світу

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Неділя, 16 жовтня 2016, 11:07

Австралійський художник Гвідо Ван Хелтен намалював мурал на одному з будинків в Авдіївці, на якому зобразив портрет місцевої вчительки української літератури.

Про це повідомляє координатор проекту ArtUnitedUs Гео Лерос у Facebook, пише УНІАН.

 

Автор розмістив мурал на будинку, біля якого в результаті обстрілів в 2014 році важко поранили чоловіка героїні.

"Це портрет вчительки середньої школи в Авдіївці, вона викладає українську літературу. Під час обстрілу Авдіївки в 2014 році її чоловіка важко поранило в двадцяти метрах від цього будинку, де зображена фреска. Сам будинок розташований перед "зеленкою", за якою перебувають сепаратисти. Ця робота несе в собі величезну силу в виразі обличчя цієї людини. Мета цієї роботи - привернути світову громадськість до цієї території, де щодня лунають вибухи мінометів", - йдеться в повідомленні.

"Протягом цих двох днів, поки ми малювали, по українській території в двох кілометрах від нас було нанесено понад 100 ударів", - додав координатор.

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