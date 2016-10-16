Росіяни починають розуміти, що ЗМІ їх обманюють

У Росії зростає рівень недовіри громадян до засобів масової інформації, кожен другий зазначає необ'єктивність преси у висвітленні ситуації в економіці країни.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на дані Фонду "Общественное мнение".

Згідно з результатами опитування, з серпня 2015 року частка росіян, які не довіряють ЗМІ, зросла на 10 процентних пунктів з 41% до 51%, тоді як число тих, хто довіряє знизилося до 40% в порівнянні з 47% роком раніше.

46% респондентів дорікнули пресі в необ'єктивності при висвітленні ситуації в російській економіці. З ними не погодилася третина (32%) учасників опитування, проведеного 8-9 жовтня серед 1500 людей в 104 населених пунктах 53 регіонів РФ. Кожен п'ятий (21%) не зміг відповісти.

При цьому 61% опитаних вважає, що ТВ, радіо та газети дають неповну картину справ в економіці, втричі менше (20%) тих, хто впевнений у зворотному.

Те, що економічна ситуація в країні гірше, ніж про це повідомляють ЗМІ, відзначили 46% учасників опитування, 28% назвали економічну інформацію в ЗМІ відповідною дійсності, і тільки 7% вважають, що ЗМІ перебільшують, а насправді ситуація в економіці краща.

За даними соціологів, за останній рік інтерес росіян до інформації про економічну ситуацію в країні впав. В даний час за новинами в економіці "уважно, намагаючись нічого не пропустити", стежать 30% росіян, тоді як роком раніше, в серпні 2015-го, таких було 42%. При цьому 62% сьогодні сприймають подібну інформацію без особливої уваги (в 2015 р - 54%).

Соціологи також поцікавилися, чи стежать росіяни за курсом рубля. Негативно відповіли 56% опитаних, позитивно - 43%. На думку 68% респондентів, коливання курсу рубля в тій чи іншій мірі впливають на їхнє життя, для 19% ці зміни не мають значення.

Говорячи про вплив курсу рубля на економіку, 52% учасників опитування заявили про користь зростання курсу національної валюти, 17% навпаки вважають вигідним його зниження. Третина респондентів (31%) не змогла сформулювати свою позицію з цього питання.