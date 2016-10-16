У Мар'їнці від обстрілу пошкоджено 8 будинків

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Неділя, 16 жовтня 2016, 15:54

За ніч у Мар'їнці внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено 8 будинків.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, обстріл тривав приблизно з 23.00 по 1.00.

 
Всі фото поліції Донеччини

До Мар’їнського відділення поліції продовжують надходити повідомлення від громадян про зруйноване житло.

 

Усього наразі відомо про 8 постраждалих цієї ночі будинків, серед яких приміщення ДСНС, комунального підприємства, житлова п’ятиповерхівка та ще 4 приватні будинки.

 

Прямим влученням зруйноване кафе на пр. Ворошилова.

 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

 

З ранку на місцях обстрілу працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Загалом за цей тиждень у Мар’їнці в результаті артударів терористів пошкоджено 16 будинків.

За ніч у Мар'їнці внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено 8 будинків.

Як відомо, раніше мер Попасної (Луганська обл.) Юрій Онищенко повідомив, що ввечері у суботу бойовики обстріляли місто, обстріл тривав кілька годин, у будівлі поліклініки вибито усі вікна, пошкоджено 2 житлові будинки, один снаряд потрапив у квартиру, зруйновано близько 10-15 госпбудівель.

Українська правда

Теми: Донбас
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