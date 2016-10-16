Штаб: На лінії розмежування - тенденція до ескалації конфлікту

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Неділя, 16 жовтня 2016, 18:42

Ситуація на лінії розмежування сторін останнім часом характеризується як складна і має тенденцію до ескалації.

Про це йдеться у заяві прес-центру штабу АТО ввечері 16 жовтня.

За даними штабу, про можливу ескалацію свідчать численні порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань ОРДО та ОРЛО, та збільшення кількості боєприпасів, випущених з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

"Почастішали випадки обстрілів населених пунктів, які межують із лінією зіткнення. Вночі 15 жовтня незаконні збройні формування ОРДО здійснили цинічний обстріл житлових кварталів Мар’їнки. Ворог вів вогонь з артилерійських систем калібром 122 мм та мінометів з напрямку селища Трудівські Петровського району міста Донецька", - повідомили у штабі.

Значних збитків зазнали три подвір’я по вулиці Героїв Чорнобиля. Внаслідок розривів артилерійських снарядів пошкоджено господарські будівлі, зовнішні стіни та вікна житлових будинків. Також було знайдено й 122-мм снаряд, який не розірвався.

"Місто Красногорівку незаконні збройні формування ОРДО цієї ж ночі обстріляли з мінометів калібром 82 мм з напрямку населеного пункту Старомихайлівка. Пошкоджень зазнало подвір’я по вулиці Чайковського. Тут три міни, що розірвалися, знищили господарчу будівлю, а уламками пошкоджено паркан та плодові дерева. Постраждалих серед мирного населення в Мар’їнці та Красногорівці немає", - йдеться у повідомленні. 

Усі випадки порушення режиму припинення вогню та використання бойовиками заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння військовослужбовці української сторони СЦКК ретельно задокументували і передали матеріали фотофіксації представникам СММ ОБСЄ в Україні.

 
 
 
 

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя Мінські угоди
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