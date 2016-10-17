Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл у Золотому – звіт

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл в районі спостережного пункту Золоте на Луганщині, в результаті якого не постраждали.

Про це йдеться в звіті місії за 16 жовтня.

"Вранці 16 жовтня з кількох позицій в контрольованих українською владою населених пунктах Золоте (60 км на північний захід від Луганська) та Катеринівка (64км на захід від Луганська), СMM патруль у складі п'яти експертів спостерігав постійний обмін вогнем у межах 4-6 кілометрів на схід від всіх позицій", – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі нарахували більше 60 вибухів з гармат (82мм і 120мм калібру), і спорадичні постріли з автоматичного гранатомета (АГС-17, 30 мм) і важких кулеметів протягом півтори години.

О 11:52 в межах периметра спостережного пункту Золоте патруль зафіксував кулеметну чергу, яка просвистіла приблизно за два метри від спостерігачів. Зазначається, що вони змогли сховатися в будівлі пункту.

В місії ОБСЄ наголошують, що автомобілі ОБСЄ були припарковані недалеко від місця обстрілу. Самі спостерігачі були одягнені в чітко маркований одяг (шоломи і куртки з логотипами ОБСЄ), їх супроводжували двоє офіцерів Збройних Сил України Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню.



Пізніше члени СММ відступили до своїх транспортних засобів та о 11:57 залишили місце спостереження. Експерти не змогли визначити напрямок вогню.

Як відомо, раніше місія ОБСЄ заявляла про труднощі зі спостереженням в районі Золотого.

Українська правда