Рада запланувала на четвер "бюджетний день"

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 11:12

Верховна Рада планує розглянути проект державного бюджету на 2017 рік в першому читанні 20 жовтня.

Про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради у понеділок спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

"Згідно з регламентом ми маємо не пізніше 20 жовтня розглянути в першому читанні закону про державний бюджет України на 2017 рік. Я мав розмову з прем'єр-міністром, у четвер ми повинні запланувати бюджетний день", – сказав він.

Парубій також звернувся до голів парламентських фракцій з проханням проговорити можливість внесення змін до регламенту, необхідних для реформування парламенту.

"Наприкінці минулої сесії ми не змогли дійти по ньому (законопроект 4696 - ред.) загальної згоди… Я хотів би, щоб ми це питання не ховали в шухляду, а змогли вийти на його обговорення, принаймні в першому читанні", – сказав спікер.

Він повідомив, що планує відвідати засідання фракцій у понеділок, щоб дізнатися думку представників різних політичних сил щодо цього питання, щоб вийти на конкретні рішення у середу.

Тиждень же депутати почнуть з питань житлово-комунального сектора.

Валентина Романенко, УП

Теми: бюджет Верховна Рада
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