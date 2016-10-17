В Криму хочуть поставити пам'ятник Путіну зі штурвалом

00
2
Понеділок, 17 жовтня 2016, 17:32

В анексованому Росією Криму кримські ветерани російського руху хочуть встановити пам'ятник президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив так званий "кримський депутат" Сергій Шувайников, передають "РИА Новости".

За задумом Путін повинен буде постати в образі капітана корабля, який привів "Крим в рідну Гавань після довгого плавання".

Збір коштів на встановлення пам'ятника вже оголосили. Всього хочуть витратити близько 10 мільйонів рублів.

За словами Шувайникова пам'ятник-символ являє собою постамент, на якому стоїть російський капітан за штурвалом корабля. 

"Якщо вийде і ми зможемо зібрати гроші, то пам'ятник встановимо до президентських виборів в 2018 році, якщо немає, то значить після виборів, але пам'ятник все одно буде", - сказав він. 

Теми: Путін анексія Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Путін: не знаємо, як далеко зайде Трамп у співпраці з РФ 16 жовтня 2016, 22:28
Путін: Самими санкціями питання Донбасу не вирішити 16 жовтня 2016, 20:53
Путін шантажує Порошенка: треба йти, як мінімум, паралельно 16 жовтня 2016, 17:43
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 130.180.217.---Владимир Стадниченко17.10.2016 18:26
христофор бонифатьич навстречу вашей яхте Беда движется Крым, тем более Крым уже один кран утопил - теперь твоя очередь(((
ВідповістиЗ цитатою
IP: 213.111.84.---kilovka17.10.2016 17:54
Памятник капитану Титаника...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Порошенко продовжив санкції проти Росії на 1 рік
Спостерігачі ОБСЄ уже повернулися в Золоте
У Харкові судили перших 4 учасників Антимайдану під ОДА
Справа Межигір'я: сину Януковича оголосили підозру
Усі новини
Кіно

Серіали корисні для стосунків – наука підтверджує

Цінуйте кожну мить

Донька повезла маму у подорож після смерті бабусі