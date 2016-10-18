В Анкарі заборонили проведення будь-яких масових зібрань

Усі публічні зібрання і демонстрації опинилися під забороною в Анкарі до кінця листопада.

Відповідне рішення прийняла влада турецької столиці, передає видання Daily Sabah.

Міська влада зазначає, що зібрання були заборонені у відповідності до рішення уряду про продовження надзвичайного стану "з метою забезпечення безпеки народу і громадського порядку".

Крім того, офіс губернатора Анкари заявив, що в нього є інформація про підготовку терористичними організаціями атак у місті і провінції. Теракти начебто плануються на масових зібраннях і мітингах.

Як відомо, протягом останнього року в Анкарі відбулася низка терактів. Так, 10 жовтня минулого року внаслідок теракту на демонстрації в Анкарі загинули 103 людини, 17 лютого 2016 року внаслідок вибуху загинули більше 30 людей, 13 березня теракт забрав життя 37 людей.

Європейська правда