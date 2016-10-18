Серед 45 країн Трамп переміг би тільки в Росії – опитування

Серед 45 країн тільки жителі Росії проголосували б за Дональда Трампа як кандидата в президента, інші ж підтримали б Хілларі Клінтон.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Міжнародною асоціацією WIN/Gallup в 45 країнах. Населення цих країн складає близько 75% світового.

Згідно з опитуванням, Хілларі Клінтон випереджає Дональда Трампа у всіх, крім однієї країни, Росії. Клінтон дуже популярна в Західній Європі, Латинській Америці та Африці.

Дональд Трамп користується популярністю в Росії і Китаї.

Найбільший відрив у Клінтон був би у жителів Португалії, Фінляндії та Південної Кореї. Там її перевага над Трампом становить 79-80%.

Найменше відрив Клінтон від Трампа був би в Лівані, Індії, Палестині. Але навіть там вона перемогла б Трампа з відривом в 22-23%.

У Китаї її відрив від Трампа склав би всього 9%.

І тільки в Росії переміг би Трамп з відривом від Клінтон в 23%.

Так, на питання, якби ви змогли проголосувати на виборах президента США, за кого ви б віддали свій голос: 33% опитаних в РФ віддали б свій голос за Трампа, 10% - за Клінтон, 57% відповіли, що не знають.

Тільки росіяни проголосували б за Трампа

Опитування було проведено в серпні і вересні серед 44 194 респондентів.

Похибка вибірки - 1%.

Тетяна Кусок, УП