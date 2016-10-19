РФ пригрозила "симетричною відповіддю" на закриття рахунків RT в Лондоні

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Середа, 19 жовтня 2016, 05:17

Росія має намір "симетрично відповісти" на отримане телеканалом RT повідомлення про закриття рахунків в британському банку NatWest.

Про це заявила представник російського МЗС Марія Захарова в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє BBC.

За словами Захарової, Росія змушена "перейти від дипломатичної риторики і від скасування озвучування стурбованості до практичних кроків".

"Ми почали відповідати дзеркально, симетрично, в практичній площині", - додала вона, не пояснивши, про які саме кроки йдеться.

"Робити це дуже неприємно, тому що ми прекрасно розуміємо, що мова йде про журналістів, багато з яких якісно і професійно роблять свою роботу. Але ми повинні показати тим, хто так чинить відносно російських журналістів, як це відчути на власній, вибачте за недипломатичний вираз, шкурі", - резюмувала Марія Захарова.

Тим часом у вівторок в самому банку NatWest заявили Бі-бі-сі, що лист, на підставі якого російський телеканал RT заявив про загрозу закриття своїх рахунків, насправді було адресовано не самому каналу, а одному з його підрядників.

Раніше банк вже повідомив Російській службі Бі-бі-сі, що "розглядає ситуацію і знаходиться в контакті з клієнтом для подальшого обговорення".

"Банківські рахунки залишаються відкритими і продовжують працювати. Ми не готові обговорювати, яким може бути результат цього розгляду", - сказали в банку.

У прес-службі телеканалу RT кореспонденту Бі-бі-сі пояснили, що лист було адресовано компанії Russia Today TV UK Ltd. У прес-службі заявили, що ця компанія відповідає, зокрема, за виплату зарплат британським співробітникам RT.

Фінансований російською владою телеканал RT в понеділок, 17 жовтня, повідомив, що британський банк NatWest, який входить в холдинг The Royal Bank of Scotland Group, повідомив канал про намір через два місяці заблокувати всі його рахунки.

На сайті RT опубліковано лист банку, в якому NatWest сповіщає адресата, що провів перегляд послуг, які він надає, і заявляє, що більше не зможе надавати їх.

Банк рекомендує адресату пошукати альтернативу за межами The Royal Bank of Scotland і попереджає, що перестане надавати послуги з обслуговування карт через місяць, тобто з 14 листопада 2016 року.

Надання інших банківських послуг NatWest намір припинити з 12 грудня цього року. Банк також уточнює, що якщо до цього часу клієнт не зможе знайти альтернативу, то компанії повернуть гроші, що залишилися на балансі, у вигляді чека.

Раніше головний редактор RT Маргарита Симоньян, повідомила що в Британії заблокували всі рахунки телевізійної компанії.

Нагадаємо, у Великій Британії проведуть розслідування проти кремлівського англомовного телеканалу Russia Today, який оприлюднив недостовірну інформацію про газодобувну компанію.

Як повідомлялося раніше, Росія збільшила витрати на інформаційні пропагандистські ресурси у Великій Британії більш ніж на 100 млн фунтів. Телеканал Russia Today має власний офіс у Лондоні.

Теми: Велика Британія Росія пропаганда
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