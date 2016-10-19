АТО: Напередодні саміту у Берліні бойовики здійснили 57 обстрілів
Напередодні зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, у тому числі з важкої артилерії калібру 152 мм.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 44 провокації проти сил АТО. Бойовики вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї по укріпленнях Збройних Сил України поблизу Талаківки, Павлополя, Гранітного, Красногорівки та Мар’їнки, а по Водяному, Лебединському та Широкиному вкотре було застосовано вогонь ствольної артилерії калібрів 122 мм та 152 мм, мінометів калібрів 82 мм та 120 мм.
На Луганському напрямку з боку ворога відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню. По українських позиціях противник відкривав вогонь в районах Попасної та Оріхового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Новозванівці і Кримському підрозділи Збройних Сил України було обстріляно з мінометів 120 калібру.
На Донецькому напрямку відбулось 3 обстріли сил АТО. Зокрема, у Авдіївці противник вів вогонь з гранатометів, а у Верхньоторецькому – з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82мм.
Як повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян,18 жовтня ввечері бойовики здійснили два мінометні обстріли КПВВ "Гнутове".
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