Гройсман каже, що заповнив е-декларацію на 90%

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Середа, 19 жовтня 2016, 12:16

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що заповнив свою декларацію вже на 90%.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів.

"Я свою декларацію на 90% вже заповнив. І найближчими днями, можливо, у вихідні або на початку наступного тижня вона буде у публічному доступі. Просто вона потребує більше часу, треба буде на вихідних сконцентруватися і все перевірити", - сказав Гройсман.

При цьому він закликав членів уряду слідувати його прикладу і заповнювати декларації" Хотів би застерегти від спекуляцій на цю тему. Щоб ні в кого не будо думки десь щось змінити", - сказав Гройсман.

Гройсман порівняв е-декларацію із стрибком з парашутом

"Треба пройти це. Для декого - це як стрибнути із парашутом. Очі закрив і вистрибнув. Не бійтеся, хто боїться", - сказав він.

Гройсман зазначив, що уряд створив усі умови для функціонування НАЗК.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Гройсман декларація
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