Дружня РФ влада Сирії вважає Крим російським – спікер парламенту

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Середа, 19 жовтня 2016, 12:51

Спікер парламенту Сирії Хадія Аббас вважає, що окупований Крим є складовою частиною Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю міжнародному російському виданню Sputnik.

"Через події, які відбувалися після розвалу Радянського Союзу до наших часів, цей суб'єкт повернувся до своїх витоків після висловлення волі людей на кримському референдумі. Ми признаємо, що Крим є складовою частиною Росії", – цитує видання слова Аббас.

Як відомо, Крим був окупований Росією у березні 2014 року після псевдореферендуму, проведеного під дулами автоматів російських військових. Практично всі країни та міжнародні організації світу признали це незаконною окупацією, до Росії були застосовані санкції.

Наразі опальний президент Сирії Башар Асад, якого західні країни звинувачують у геноциді власного народу, активно співпрацює з Кремлем. Зокрема, він дозволив Росії розмістити на території країни військові бази, а також разом з її військами бомбить території повстанців. Міжнародні організації та правозахисники стверджують, що війська Асада і Кремля масово вбивають мирних громадян.

Теми: Крим Сирія Росія
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IP: 77.222.145.---ReAlex19.10.2016 13:10
Дивно було б, як би не вважали російським.
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