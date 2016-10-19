Уряд ухвалив проект закону про протидію домашньому насильству

Кабінет міністрів ухвалив і направив у Верховну Раду проект закону про протидію насильству в сім'ї.

Таке рішення було прийняте під час засідання у середу.

Перед цим віце-прем'єр з питань соціальної політики Павло Розенко заявив, що робота над документом була дуже складною і тривала півтора року.

"Ми боролися, напевне, самі з собою щодо визнання такого явища як домашнє насильство, адже завжди у нас чомусь вважалося, що цієї проблеми начебто не існує, але насправді вона стоїть дуже гостро", – сказав він.

За словами Розенка, у 2015 році було зафіксовано 103 тисячі звернень з приводу насильства у сім'ї, З них біля 90 тисяч – від жінок. Він вважає, що це лише невелика частина того, що насправді існує в суспільстві.

У свою чергу співавтор законопроекту, депутат від БПП Ірина Луценко заявила, що щороку три мільйони дітей стають жертвами чи свідками домашнього насильства. За її словами, 90% розлучень відбуваються через насильство у сім'ї.

Вона додала, що зі 100 тисяч жінок, які звертаються з травматизмом в лікарню, 50% є вагітними і потім народжують хворих дітей.

За словами Луценко, 75% молодих людей – як дівчат, так і хлопців, які займаються проституцією, зазнавали насильства і розбещення в сім'ї.

"Цей закон … робить основну справу – сімейну справу за зачиненими дверима ви перетворюєте у державну політику. … Ви робите величезний прорив. Ви робите державну політику нетолерантності відношення до таких проявів і явищ", – сказала вона.

Луценко пояснила, що мова йде про впровадження гарячої лінії для жертв домашнього насильства, створення притулків, де ці жертви можуть переховуватися.

"Це і корекція кривдників, це, в кінці кінців, і надання їм якоїсь роботи, щоб не було концентрації домашнього насильства. Це і наскрізна імплементація, горизонтальні зв'язки, між органами охорони здоров'я, освіти, поліцейськими, це і спеціальні судді, це і спеціальні слідчі. Тобто це дуже серйозна машина, яка має бути залучена саме до нетолерантного відношення", – сказала вона.

Олег Шанковський, УП