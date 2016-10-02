У чергах на кордоні з Польщею стоять 230 авто

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Неділя, 2 жовтня 2016, 00:28

Станом на 22:00 1 жовтня в пунктах пропуску на кордоні в Польщею стоять 230 автомобілів.

Про це повідомляє пресс-центр Західного управління Державної прикордонної служби.

Зокрема, в черзі в пункті пропуску "Краковець" стоять 100 машин, "Ягодин авто" - 60 автомобілів, "Угринів" - 50, "Устилуг" - 20.

У ПП "Шегині", "Смільниця", "Рава-Руська" та "Грушів" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в ПП "Лужанка" стоять 70 авто.

У пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією стоять 50 машин.

У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою і Словаччиною черг не зафіксовано.

Теми: Польща
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