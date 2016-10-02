Канада виділить понад $ 8 млн на Нацполіцію України - посол

Канада виділить 8,1 млн канадських доларів (близько 6,2 млн долларів США) на підтримку Національної поліції України.

Про це в своєму Twitter повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Канада оголосила про надання додаткових 8.1 млн на підтримку Національної поліції України #thanksCanada pic.twitter.com/cVGRFEIykz — Andriy Shevchenko (@AShevch) October 1, 2016

За словами міністра закордонних справ Канади Стефана Діона, $ 6,6 млн Канада направить на тренування Нацполіціі, ще 1,5 млн будуть виділені на поліцейське обладнання.