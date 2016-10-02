Канада виділить понад $ 8 млн на Нацполіцію України - посол

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Неділя, 2 жовтня 2016, 01:23

Канада виділить 8,1 млн канадських доларів (близько 6,2 млн долларів США) на підтримку Національної поліції України.

Про це в своєму Twitter повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

За словами міністра закордонних справ Канади Стефана Діона, $ 6,6 млн Канада направить на тренування Нацполіціі, ще 1,5 млн будуть виділені на поліцейське обладнання.

Теми: Канада поліція
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IP: 73.178.187.---Oleg Kikta02.10.2016 02:15
Авакяни розкрадуть. Гроші на вітер.
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