МЗС Австралії повідомив, коли можуть назвати винних у справі MH17

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Неділя, 2 жовтня 2016, 06:01

Імена відповідальних за атаку на малайзійський "Боїнг" рейсу MH17 можуть бути названі до кінця цього року.

Про це заявив міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп в неділю, передає Reuters.

"До кінця року, можливо, на початку наступного року, список тих, хто, як ми вважаємо, повинен бути притягнутий до відповідальності буде підтверджений, а потім повинен бути судовий процес", - повідомив він.

Як повідомлялолся, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. 

Теми: катастрофи
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