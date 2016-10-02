Трамп не платив податки 18 років через збитки - ЗМІ

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Неділя, 2 жовтня 2016, 06:53

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в 1995 році оголосив в податкових деклараціях про збитки в розмірі $ 916 млн, що дозволило йому 18 років уникати сплати деяких федеральних податків.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Газета, з посиланням на податкові звіти, що не публікувалися раніше, пише, що збитки були отримані на початку 1990 через неефективне управління трьома казино в Атлантік-Сіті, "нещасливу" спроба зайнятися бізнесом авіаперевезень, а також несвоєчасне придбання готелю Plaza на Манхеттені.

Трамп відмовився коментувати це питання. Співробітники його передвиборної кампанія випустили заяву, в якій не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

"Містер Трамп є висококваліфікованим бізнесменом, який несе відповідальність перед своїм бізнесом, сім'єю і співробітниками не виплачувати більше податків, ніж потрібно за законом", - йдеться в заяві.

Також адвокат Трампа надіслав до газети лист по електронній пошті, в якому стверджує, що публікація звітів незаконна, так як бізнесмен не дозволяв розкривати його податкові декларації.

Теми: США
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