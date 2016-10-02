АТО: Бойовики били з зеніток і заборонених мінометів

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Неділя, 2 жовтня 2016, 07:38

За минулу добу бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші".

"Противник вдавався до збройних провокацій в районі Станиці Луганської, Новоолександрівці та Новозванівці, де застосовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, по Новозванівці вів вогонь снайпер, а також бойовики застосовували міномет 82-го калібру. По Новоолександрівці та Новозванівці окупанти відкривали вогонь з зенітної установки", - повідомили в штабі.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 обстрілів.

Бойовики з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї били в районі Павлопіля, Новотроїцького, Водяного, Широкиного і Гнутового.

По Павлопілю і Талаківці бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру, а по Водяному відкривали вогонь з БМП. Також по Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку зафіксовано 20 обстрілів.

Бойовики з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Новоселівки, Новоселівки Другої, Троїцького, Верхньоторецька, Кам'янки, Майорська і Зайцевого.

Також по Авдіївці, Новоселівці Другій, Верхньоторецьку, Кам'янці, Майорську і Зайцевому бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібру.

Крім того, в зоні АТО були зафіксовані прольоти трьох безпілотників бойовиків.

Теми: АТО
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