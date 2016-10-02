Військова прокуратура розповіла, які війська РФ захоплювали Крим

Військовий прокурор Руслан Кравченко назвав війська Російської Федерації, які брали участь в захопленні Криму.

Про це він заявив в суботньому ефірі програми "Київ-Донбас" "Громадського радіо".

"Слідством було встановлено і зібрано достатньо доказів, щоб я зараз впевнено говорив, що це були за війська. Зокрема, це була 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ, 45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ВДВ Збройних сил РФ - військова частина 28 337, 18-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, 58-а армія Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ - військова частина 65 451, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ РФ, 15-а окрема гвардійська мотострілецька бригада миротворчих сил Російської Федерації - військова частина 90 600", - повідомив Кравченко.

Крім того, він зазначив, що на військовій техніці та формі російських військових були завчасно замасковані все тактичні знаки.